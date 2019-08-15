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Maçın ardından

- Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic:"İki maça da baksak biz turu geçmeyi hak ettik"

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:54
Maçın ardından


MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yeni Malatyaspor'u eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan'ın teknik direktörü Savo Milosevic, turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.

Milosevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geride kalan iki maçın geneline bakıldığında turu geçmeyi hak eden taraf olduklarını dile getirdi.

Maçta iyi performans gösterdiklerini ancak erken gol yediklerini ifade eden Milosevic, şöyle konuştu:

"Erken golün ardından ikinci yarıda iyi oyun gösteremedik ama çok istekli ve hırslıydık. O yüzden turu geçtik. Malatyaspor da ikinci yarıda fiziksel olarak düştü, bizim işimiz daha kolay oldu. İki maça da baksak biz turu geçmeyi hak ettik."

Maçın bekledikleri gibi geçtiğini belirten Milosevic, "Malatya, çok kaliteli bir takım. Maçın bizim için zor olacağını biliyordum. Malatya'nın gol atması sürpriz değildi." ifadelerini kullandı.

Milosevic, Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir soru üzerine, hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını ifade etti.

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulunun ırkçı davranışlardan dolayı kendilerine 2 maç seyircisiz oynama cezası vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Milosevic, şunları kaydetti:

"Bizim stadımızda ırkçılıkla ilgili bir şey olmadı ve hiçbir zaman olmaz da. Bizim öyle bir problemimiz yok. Bizim 2 Afrikalı, 1 Japon oyuncumuz var. Bizde gerçekten öyle bir şey yok. O söyledikleri şeyler, bizim rakibimiz Kızılyıldız'ın taraftarıyla ilgili bir şey, onların takma adı da öyle. Irkçılıkla ilgili bir şey olmadı. Öyle bir problemimiz yok."

Milosevic, Yeni Malatyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Bu turu geçtiysek, bundan sonra eşleşeceğimiz takımı da geçeriz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:54
  1. Partizan
  2. Savo Milosevic
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

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