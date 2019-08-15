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Maçın ardından

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim"

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:22
Maçın ardından


MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda eden Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Çok iyi oynadık ve galip geldik ama turu geçemedik. Sağlık olsun, kısmet değilmiş diyelim." dedi.

Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok arzulu ve istekli başladıklarını söyledi.

Baskılı oyunun karşılığını ilk dakikalarda buldukları golle aldıklarını belirten Gevrek, ilk yarıyı oldukça tempolu oynadıklarını ifade etti.

Avrupa defterini kapattıklarını ve artık lige döndüklerini dile getiren Gevrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok güzel oynadığımız bir maçta turu geçemediğimiz için çok üzgünüz. Taraftardan futbolculara bu takıma gönül vermiş herkesi canıgönülden kutluyorum. Bazen kısmet olmuyor ve bugün de kısmet olmadı bize. Çok güzel oynadık ama tabii turu geçemedik. Avrupa defteri bizim için kapanmış oldu. Turu geçmek için futbolcularımız elinden geleni yaptı. Artık lige döneceğiz."


- "Bariz penaltımız verilmedi"


Adil Gevrek, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili şunları ifade etti:

"Hakem hatalarını konuşmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltımızı vermedi. Yan hakem de pozisyona yakındı, çok rahat penaltıyı verebilirdi. Avrupa maçlarında maalesef böyle bariz hatalar yapılabiliyor ve bugün de bunlardan birini yaşadık. Ne olursa olsun sahamızda turu geçmek istiyorduk ama olmadı. Sağlık olsun."

Bu sezon mücadele edecekleri tüm kulvarlarda başarıya ulaşmak için ter dökeceklerini kaydeden Gevrek, "Bir defa bu Avrupa potasına girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek istiyoruz. Bu kulvarlarda iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gevrek, taraftarın lig maçlarına da aynı ilgiyi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:22
  1. Adil Gevrek
  2. Futbol
  3. Partizan
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Yeni Malatyaspor

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