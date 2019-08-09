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Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:- "Zor bir skor aldık ama telafisi mümkün olmayan bir skor değil"

09 Ağustos 2019 Cuma 01:04
Maçın ardından

BELGRAD (AA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 3-1 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin, "Zor bir skor aldık ama telafisi mümkün olmayan bir skor değil." dedi.

Yalçın, Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün istediklerini çok yapamadıklarını ve rakiplerinin çok daha iyi oynadığını ifade etti.

Partizan'ın kendilerini çok fazla baskı altına aldığını ve fizik güçlerinin daha iyi olduğunu aktaran Yalçın, "Haklı bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle ikinci yarıdaki savunma anlayışımız çok kötüydü. Malatya'da bir maç daha var. Onu da hatırlatmak isterim." dedi.

İkinci maçta turu geçmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen Yalçın, "İkinci maç da kolay olmayacak. İyi ve zor bir takımla oynuyoruz. Zor bir skor aldık ama telafisi mümkün olmayan bir skor değil. İkinci maça bu doğrultuda hazırlanacağız. Umarım ikinci maç bizim istediğimiz gibi biter." diye konuştu.

Yalçın, özellikle ikinci yarıda savunmada verdikleri pozisyonların sağlıklı görüntüler olmadığını kaydederek "Önümüzdeki süreçte bu hataları yapmamaya çalışacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:04
  1. Partizan
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Yeni Malatyaspor

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