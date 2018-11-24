



KAYSERİ (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı, "(VAR uygulaması) Bize göre yararlı ama bazen sonuçları bizim aleyhimize oluyor. Üstünde çok tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Sonuçta bir karar verilecek." dedi.

Adalı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanan ve 4-1 kazandıkları MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Beşiktaşlı sporcuların sahada iyi mücadele ettiğini belirten Adalı, "Hepsini kutluyorum. İnşallah devamı gelir. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız var, ona hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki haftayı da iyi bir sonuçla geçiririz." diye konuştu.

Adalı, genç oyuncuların sahada iyi bir uyum gösterip mücadele ettiğini dile getirdi.

Eksik kadroyla sahaya çıkan oyuncularla ilgili soruyu da yanıtlayan Adalı, Şenol Güneş'in kararlarının yerinde olduğunu ifade etti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili değerlendirmede bulunulması istenen Adalı, "Bize göre yararlı. ama bazen sonuçları bizim aleyhimize oluyor. Üstünde çok tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Sonuçta bir karar verilecek." yorumunu yaptı.





- Yiğiner: "Stadyumun yerinin değişmemesi lazımdı





MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Beşiktaş karşılaşmasının zemin sorunu nedeniyle Kayseri'ye alınmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Bu durumun takımın motivasyonunu bozduğunu anlatan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu hafta hep sahayı konuştuk. Bizim burada yine daha disiplinli bir futbol oynamamız lazımdı. Futbol bu, istediğiniz sonucu her zaman alamıyorsunuz. Arzuladığınız oyunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Maalesef kaybettik. Yapılacak bir şey yok bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Değerlendirsek belki daha farklı olabilirdi. Bugün bana göre Beşiktaş hakketti. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Yalnız federasyonun planlaması ve programlaması bize göre yanlıştı. Son gün zemine bakılıp stadyumun yerinin değişmemesi lazımdı. Bizi üzen olay o oldu ve manidar geldi bu olay. Hayat devam ediyor. Takım olarak eksiklerimiz var. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Bu sene Süper Lig'e çıktık. Elimizden geldiği kadar kadro kurmaya çalıştık. Bu kadar becerebildik. Bu kadroyla devre arasına kadar bu şekilde gideceğiz. Küfürler olmasa iyiydi. Ancak geçmişten gelen problemler var. İstenmeyen tezahüratlar azda olsa oldu. İlerleyen zamanlarda bunlarda olmaz umarım."

"Yolda gelirken kaza yapan taraftarlarımız oldu." diyen Yiğiner, takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

