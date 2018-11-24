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Maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:- "Oyun olarak bugün bizim daha iyi olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"- "İyi niyetle, samimiyetle, yetenek ve karakterilerini birleştiren oyuncularımızın isteğiyle bu sonucu aldık"

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:21
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve maçı kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, maçın bir gün kala yerinin değişmesine rağmen takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarlarını tebrik ederek, "Son gün yer değişmesine rağmen buraya gelip takımlarını desteklemeleri çok güzel bir şey. Küfür ve şiddet bu maçta da oldu bizim maçlarda da oluyor. Küfür şiddet olmasın. Bunlar olmadığı zaman inanın dünya çapında örnek olurlar. Kolay bir şey değil deplasmanda takımının yanına geliyorsun ama yanlış işler yapmak doğru değil." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in yeni takımlarından olmasına rağmen iyi sonuçlar aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rakibimiz lige bu yıl çıktı, iyi gidiyor. Oldukça iyi sonuçlar aldılar. Kolay değil yıllardır sorun yaşan bir takım olarak iyi bir yere geldi. Futbol sahada oynanıyor. Rakibi yok ederek değil rakiple yarışarak ondan daha iyi olduğunu göstererek olmalı. Oyun olarak bugün bizim daha iyi olduğumuzu ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu zamana kadar kötü sonuçlar aldığımız maçlar oldu. Bugün en olumsuz yanımız basit bir gol yememizdi. İyi niyetle, samimiyetle, yetenek ve karakterilerini birleştiren oyuncularımızın isteğiyle bu sonucu aldık. Hepsine teşekkür ediyor ve alınlarından öpüyorum. İyi niyet ölümden başka her şeyi yener onun için bir kez daha oyuncularımı tebrik ediyorum."


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:21
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  4. Spor Toto Süper Lig
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