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Maçın ardından

- Eskişehirspor Antrenörü Ümit Levent Zorluer: "Ligin ilk yarısında hedeflediğimiz puanları toplamak istiyoruz"- Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:"İki puan bırakmış olabiliriz ama kazandığımız bir puan var"

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:14
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un antrenörü Ümit Levent Zorluer, sezonun ilk yarısında hedefledikleri puanları toplamak için mücadelelerini devam ettireceklerini söyledi.

Siyah-kırmızılı takımın teknik direktörü Fuat Çapa'nın, 12. haftada oynanan Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı bir maç men cezası nedeniyle müsabakada takımın başında yer alan antrenör Ümit Levent Zorluer, mücadeleden sonra düzenlenen basın toplantısında, seyircileri önünde coşkulu bir oyun oynadıklarını belirtti.

Bireysel bir hatadan ilk golü kalelerinde gördüklerini aktaran Zorluer, şunları kaydetti:

"İlk golün şokunu atlattıktan sonra iki gol bulduk. İkinci yarıya tedirgin başladık ve golü yedik. Skoru koruma adına mücadele edip şoktan çıkmaya çalıştık. Zaman zaman hızlı hücumlarla üçüncü golü bulma yollarına yöneldik. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayınca skoru korumaya çalıştık. Ligde 12 puanımız var. Bunların hepsini sahamızda aldık. Ligin ilk yarısında hedeflediğimiz puanları toplamak istiyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz."


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, daha tempolu oynamaları gerektiğini ifade etti.

Eskişehirspor'un genç, dinamik ve taraftarın desteğiyle coşkulu oynadığını anlatan Taşdemir, "Maçın 35 ve 39. dakikaları arasındaki zaman diliminde iki puanı bıraktık. İkinci yarıda oyuncu arkadaşlarım kazanma adına her şeyi yapmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Sonuçta bir puanla ayrılıyoruz. İki puan bırakmış olabiliriz ama kazandığımız bir puan var." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 19:14
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  2. Eskişehirspor
  3. Futbol
  4. İsmet Taşdemir
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Ümit Levent Zorluer
  7. Ümraniyespor

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