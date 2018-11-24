



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir ekibi mağlup ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Lideri, iyi bir takımı yendik. Çocukların yüreğine sağlık. İnşallah haftaya da kazanırız. Üst üste galibiyetler alıp üst sıralara çıkmak istiyoruz." dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci yarıda birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak değerlendiremediklerini dile getirdi.

Sözeri, iki haftadır kaybettiklerini belirterek, "İyi bir gidişatımız vardı ama Balıkesirspor ve İstanbulspor mağlubiyetleri bizi üzdü. Bugün oyuncularım çok istekliydi, hep oyunda var oldular. Sezon başından beri gol atma noktasında eksiklerimiz var. Gol atamadığımız zaman da sonuç böyle oluyor. Karşılaşmada her şey planladığımız gibi gidiyordu. Devrenin son dakikasında topu kaptırdığımız bir pozisyonda gol yedik. Hamle yaptık Nadir Çiftçi ve Mert Nobre'yi oyunu aldık. İkinci yarıda 5-6 net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince hızlı hücumda 2. golü yedik. Hedeflerimizden vazgeçmedik. Oyuncularımız sahada elinden geleni yaptı. Topu ağlarla buluşturamayınca sonuç bu oluyor. Bütün takımlar bize ayrı motive oluyorlar. Biz kaliteli bir takım olarak ona göre hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanıp bu mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



