



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Zor bir süreçten geliyoruz ama üstüne koyarak ve gelişerek geliyoruz." dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını yürekten tebrik ettiğini söyledi.

Oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftara da teşekkür eden Özdilek, "Taraftarımız ikinci yarı oyuna müdahil oldu, takımın performansını pozitif anlamda çok etkilediklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, çok zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Deplasmanda 6 maçın 4'ünü kazanan bir rakibe karşı oynadık. Tek düşüncemiz, evimizde kazanmaktı. Zor bir süreçten geliyoruz ama üstüne koyarak ve gelişerek geliyoruz. Bu gelişimimizi bugün oyun ve sabır anlamında çok daha yukarı taşıdığımızı görüyoruz. Oyuncularıma maç öncesinde 'Bugün belirleyici unsur, sabırlı oyunumuz olacak.' dedim. İlk devre iki takımın da kontrolü elden bırakmadığı bir oyun oldu. Bir değil, belki 2-3 golle bitirebilirdik ama bugün bizim için en önemli unsur kazanmaktı."

İç saha avantajını kullanmanın kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Özdilek, "Sezon başında iç sahada kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son 4 iç saha maçının 3'ünü kazanıp birinde berabere kaldı. Ancak yeterli değil, mücadele devam edecek. Gerçekten çok istedik maçı ve haklı bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.





- Bülent Korkmaz: "İyi analizler yaparak daha dikkatli olacağız"





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti.

Golü yiyene kadar oyunun ortada geçtiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Golden sonra da bayağı risk aldık ama riskin karşılığını alamadık ve mağlup olduk. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u analiz ettiğimizde, genelde ya ceza sahası merkezden şutla ya da etkili duran toplarla gol buluyordu ve nitekim de öyle oldu. Futbolda bunlar da oluyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon ilk kez üst üste iki mağlubiyet aldık ama önümüzde daha uzun yol var. İyi analizler yaparak daha dikkatli olacağız."