



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, yeniden var olma mücadelesi verdiklerini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Öcal, güzel bir maç olduğunu ve oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Öcal, 5 gündür takımla çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Üzerinde çok büyük yük taşıyan, büyük bir misyon taşıyan 17-18 yaşında bir grup çocukla Karabük'ün yeniden var olma mücadelesi için buradayız. Birinci dakikada kırmızı kart gördük ama çocukların direnci hiçbir zaman kırılmadı. 5 gündür burada aile ortamı yaratmaya ve çocuklarımıza futbolun doğrularını öğretmeye çalışıyoruz. Bugün her ne kadar 10 kişi kalsak da mücadele ettiğimiz oyun ile bunu bir şekilde gösterdik diye düşünüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Özellikle de Karabüklülerin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum."





- Giray Bulak: "Bugünün en güzel tarafı alınan üç puandı"





Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak da oyuncularını tebrik etti.

Mutlak kazanılması gereken maçların zor maçlar olduğunu vurgulayan Bulak, "Biz bunları bir haftadır konuşuyoruz. 10, 11, 15 kişi de oynasa Kardemir Karabükspor takımı bu oyunu oynayacaktı. Her iki dakikada bir gol pozisyonuna girdik ama önemli olan alınan üç puandı. Ben bugünkü oyunu hiç önemsemiyorum. Gençlerbirliği maçıyla yan yana getirmemiz zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugünün en güzel tarafı alınan üç puandı." değerlendirmesinde bulundu.

Karabük şehrinin kendisinde güzel anıları olduğunu, Karabük halkını ve Kardemir Karabükspor'u hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Bulak, şunları söyledi:

"Bu çocuklara çok yük bindiriyoruz. Bu kulübün niye bu hale geldiğini ben çok iyi biliyorum. Kimlerin bu hale getirdiğini, onları da çok iyi biliyorum. Ama bu Türk futbolunun yarası. Bir daha o insanları buraya sokmamak lazım, futboldan uzak tutmak lazım diye düşünüyorum."