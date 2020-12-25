  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi" - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Altay'ın galibiyeti hak ettiğine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:44:35 -
Maçın ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Karşılaşmada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden İldiz, "Bu ligde her maç zor. Şu anda bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Net bir skorla kazandık. Yukarıları gördük. Oyuncularımla konuştum, önemli olan sezon sonunda buralarda olmak." diye konuştu.


- Recep Uçar: "Bizden daha çok maçı isteyen Altay takımı vardı"


Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, rakiplerinin hücum hattında kaliteli isimlerin yer aldığını ve özellikle kendi sahasında çok pozisyona giren bir takım olduğunu söyledi.

Müsabakada oyun üstünlüğünü bir türlü alamadıklarını kaydeden Uçar, "Teknik taktik boyutu dışında karşılaşmanın başından sonuna kadar bizden daha çok maçı isteyen, birlikte hareket eden Altay takımı vardı, Altay'ın galibiyeti hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.
Hitler’in torunları imamı katletti
Dünya

Hitler’in torunları imamı katletti

İslam düşmanlığının arttığı Almanya’da ırkçılar, Pakistanlı İmam Şahid Navaz Kadri’yi sokak ortasında döverek katletti. Stuttgart şehrindeki..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay