ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta beraberliğe bile üzülecekken sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, çok üzgün olduklarını anlatarak, "Maça hükmeden tamamen bizdik. Hafta boyunca çalıştığımız her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Ciddi anlamda pozisyonlar bulduk. İlk yarı özellikle maalesef iki oyuncumuzun sakatlıktan dolayı değişikliğiyle ritmimiz bozuldu. İkinci yarı 5-10 dakika belki kötü başladık ama özellikle son 25 dakikayı ciddi anlamda forse ettik. 8-9 pozisyon var. Yakaldığımız pozisyonlarda finali iyi yapamadık. Belki bu maçta berabere bile kalsak üzülecektik ama puan alamadık. Oyunun hakkı bu değildi." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi Halis Özkahya'nın yönetimini de eleştiren Dalcı, şunları kaydetti:

"Sahanın içinde neler olduğu görülebiliyor. Gol pozisyonuna gelmek istiyorum. Kurallar mı değişti, ben mi bilmiyorum? Avantajın avantajı mı olur? Normalde el var, hakem avantajı gösterdi, sonra da oyuncuda hiçbir problem yoktu ve pası verdi. Hakem orada 'Pardon doğru pas vermedin.' diye oyunu tekrar durdurup gol yememize sebep oldu. Avantajın avantajı mı olur? Faul en az 10 metre önden kullanıldı. Hakemler sahada neler olup bitiyor dikkat etmeli.



İkinci yarıyı yatarak bitirdiler, uzatma 6 dakika. Kaleci, oyuncu yattı kalkmadı. Kaleci her aut atışını 20-30 saniyede kullandı. Neresinden bakarsanız bakın dördüncü hakemle şaşkın şekilde konuştum. Hakkım olmayan bir şey istemiyorum. Adil olmak gerekir. Dört hakem arkadaşımızın biraz daha dikkat etmesi gerekir. Biz şu anda gece gündüz bu takımı kurtarmak için çalışıyoruz. Emeklerimizin bu kadar basit alınması için değil."