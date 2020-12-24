  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Üç puanla ayrılmak soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:09:04 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmadan sonra düzelenen basın toplantısında konuşan Yalçın, rakiplerinin kazandığı bir haftada zirveden kopmamak adına çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman takım çok iyi oynamaz. Böyle sıkıntılar olabilir. Duran toplarda iyi bir takımız. Üç puanla ayrılmak soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı. Mücadeleden memnunum. Zaman zaman oyuncuları da değiştiriyoruz. Sıkıntılı maç temposunda bunlar normal. Bu galibiyet tabelada bizi yarışmacı takım kimliğine soktu."

Çok fazla gol pozisyonu verdikleri yönündeki görüşlere katılmadığını dile getiren Yalçın, "Gol pozisyonu dediğiniz pozisyonların hepsi ofsayttı. Yan hakem kaldırmıyor. 20 metre falan ofsayt. Gol pozisyonu falan değil onlar. Belki bir pozisyon verdik. Onun dışında pozisyon vermedik. 20 metrelik ofsaytı da neden kaldırmadığını anlamak çok zor. VAR diye bir sistem var. İlk yarıda attığımız golden önce 'zart' diye düdük çaldı. Sen golü ver faul varsa VAR golü iptal ettirir. Böyle acemilik olmaz. Böyle hakemlik olmuyor. VAR derse ki faul, gidersin izlersin, iptal edersin. Biz kenardan görüyoruz, normal bir şey değil. Sonuçta iyi bir maç yönetti ama attığımız o goldeki aceleci tavrını anlayamadım." ifadelerini kullandı.

İki maçtır gol yemeden kazandıklarını da vurgulayan Yalçın, ara transferle ilgili gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Federasyonun verdiği limitlerle ilgili sınırlar var. Yabancılarımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderirsek limiti açabiliriz. Bir-iki transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu bilemiyorum. Dediğim gibi ekonomi Türkiye'de Türk takımları için problem. Sadece bizim için değil. Herkesin bilmesi gerekir, playstation oynar gibi takım kurmuyoruz. Kulübün ekonomisine göre hareket etmeliyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Keşmir hattında meydana gelen çatışmada 1 Pakistan askeri..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay