ANKARA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek aldıkları 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmadan sonra düzelenen basın toplantısında konuşan Yalçın, rakiplerinin kazandığı bir haftada zirveden kopmamak adına çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her zaman takım çok iyi oynamaz. Böyle sıkıntılar olabilir. Duran toplarda iyi bir takımız. Üç puanla ayrılmak soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı. Mücadeleden memnunum. Zaman zaman oyuncuları da değiştiriyoruz. Sıkıntılı maç temposunda bunlar normal. Bu galibiyet tabelada bizi yarışmacı takım kimliğine soktu."

Çok fazla gol pozisyonu verdikleri yönündeki görüşlere katılmadığını dile getiren Yalçın, "Gol pozisyonu dediğiniz pozisyonların hepsi ofsayttı. Yan hakem kaldırmıyor. 20 metre falan ofsayt. Gol pozisyonu falan değil onlar. Belki bir pozisyon verdik. Onun dışında pozisyon vermedik. 20 metrelik ofsaytı da neden kaldırmadığını anlamak çok zor. VAR diye bir sistem var. İlk yarıda attığımız golden önce 'zart' diye düdük çaldı. Sen golü ver faul varsa VAR golü iptal ettirir. Böyle acemilik olmaz. Böyle hakemlik olmuyor. VAR derse ki faul, gidersin izlersin, iptal edersin. Biz kenardan görüyoruz, normal bir şey değil. Sonuçta iyi bir maç yönetti ama attığımız o goldeki aceleci tavrını anlayamadım." ifadelerini kullandı.

İki maçtır gol yemeden kazandıklarını da vurgulayan Yalçın, ara transferle ilgili gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Federasyonun verdiği limitlerle ilgili sınırlar var. Yabancılarımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderirsek limiti açabiliriz. Bir-iki transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu bilemiyorum. Dediğim gibi ekonomi Türkiye'de Türk takımları için problem. Sadece bizim için değil. Herkesin bilmesi gerekir, playstation oynar gibi takım kurmuyoruz. Kulübün ekonomisine göre hareket etmeliyiz."