ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Şenol Fidan, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Şenol Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun zamandır galip gelemediklerini, bu maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

Maçı kazanarak geleceğe umutla bakmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Fidan, "İç sahadaki maçımızı 3 puanla kapatıp geleceğe umutla bakmak istiyorduk. Maça çok iyi başladık. 2'nci dakikada Ricardo Gomes'in ıskaladğı pozisyonda gol olsa takım üzerindeki öz güven, ilk dakikalarda bizim sahip olacağımız bir unsur olacaktı ama atamayınca da 15 dakika sonra Denizlispor maça ortak oldu." diye konuştu.

Fidan, daha sonra gol yediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk 15 dakikadan sonraki yarım saati boş geçirdik diyebilirim. O arada da gol yedik. İkinci yarıya başlarken yaptığımız değişikliklerle en azından oyunun kontrolünü sağlamıştık ama çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Kaptırılan bir top, onun arkasından boşa çıkılan bir hava topu var. Futbolda bunlar oluyor ama takımımızın şu ana kadarki kırılgan yapısını bu maçta görmediğimiz için son derece mutluyum. 2-0'dan geri dönüş yapmak istedik, golü de bulduk. Beraberlik golünü atsak galip bile gelebilirdik."

Futbolun sonuç oyunu olduğunu anlatan Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

"55. dakikadan sonra hakimiyet tamamen bize geçti ama futbol sonuç oyunu, atmak gerekiyor. En azından bu kadar pozisyonun olduğu bir maçta 1 puanı cebimize koymamız lazımdı ama olmadı. Oyun anlamında bize ışık veren şeyler var, eğer oyunumuzu geliştirirsek geleceğe daha rahat bakabiliriz diye düşünüyorum."





- Yalçın Koşukavak: "Zor bir deplasmandı"





Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iki takım için de önemli bir maç olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Zor bir deplasmandı. Alanyaspor galibiyetinden sonra bu maç daha önem arz etti. Rakibin kadrosu çok derin, özellikle ikinci ve üçüncü bölgelerde çok ciddi derinlikleri var. Oyuna çok iyi müdahale edebilecek, pençeleri güçlü oyuncuları var. Bizim ise kadro derinliği anlamında biraz problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap edebiliyorduk. İkinci yarı özellikle 2-1'den sonra çok baskı yedik. İki kontratak vardı, onları gol yapsaydık belki maç bitmiş olacaktı. Kısa zaman içinde organize olup 2 maçta 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Denizlispor camiası için sonu iyi olur."