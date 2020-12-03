  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery: - "Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi. Amacımızı gerçekleştirmiş olduk" - "3 puan güven verdi, bu şekilde devam etmeye çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:59:19 -
Maçın ardından


SİVAS (AA) - Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Emery, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivas'a kazanmak için geldiklerini ve bu amaçlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Galip gelerek gruptan çıkmayı garantilediklerini dile getiren Emery, "Genel olarak 90 dakika boyunca takım olarak savaştık. Yapmamız gerekeni ortaya koyduk. 3 puanı kazandık bu da bizim bir üst tura çıkmamızı sağladı." dedi.

Emery, genç ve tecrübeli bütün oyuncuları kullanmaya çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın hepsi çok iyi performans gösterdi. Amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak kolektif bir oyun ortaya koyduk. Zaten en başından beri sonuca odaklanmıştık. Takımı kontrollü bir şekilde kullandık. Gerektiği zaman pozisyona girilecek şekilde bir sistem kurduk. Bu oyun için de sabretmemiz gerekti. Pozisyonlara girebilmek için uygun zamanda uygun hamleler için sabrettik. Maç boyunca oyun yapısını koruduk."

"3 puan güven verdi, bu şekilde devam etmeye çalışacağız." diyen Emery, "Karabağ maçı öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Bu bize bir rahatlık verdi ama bizi yumuşatacak bir rahatlık değil. Karabağ maçına da yenmek için çıkacağız." şeklinde konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...
Ekonomi

Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altında dalgalanmalar sebebi ile vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki altını olanla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay