ESKİŞEHİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek, adını 5. tura yazdıran TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Fahrettin Sayhan, ikinci yarıda daha etkili oynayarak kazandıklarını söyledi.



Sayhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İlk yarıda az pozisyon yaşandığını anlatan Sayhan, "İki takım da kontrollü oynadı. İkinci yarıda daha geniş alanlarda, daha hareketli olduk. İkinci yarıdaki hareketliliğimiz skora yansıdı." ifadelerini kullandı.





- Eriş: "Turu geçemedik"





GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, Türkiye Kupası'nın ülkenin önemli değerlerinden olduğunun altını çizdi.

Kupanın 4. turunda Türk futbolunun önemli takımlarından Eskişehirspor ile karşılaştıklarını aktaran Eriş, "Eskişehir'e kazanmak için gelmiştik. Elimizdeki oyuncularının birkaçının Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bazı oyuncularımız farklı bölgelerde oynadı. Bir şeyler denedik. Genç oyuncularımıza şans verdik. Turu geçemedik. Eskişehirspor'u kutluyorum." diye konuştu.