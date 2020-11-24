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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: - "İlk yarının sonunda attığımız golle kilidi açtık" - "Derbi maçları her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş da biz de maçlarımızı kazandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız" - Sivas Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Yiğit: - "Oyuncularım iyi mücadele etti"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:31:05 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ilk kupa maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, büyük takımların alt lig takımlarıyla oynadıkları maçları küçümsediklerini, kendilerinin bu hatayı yapmadığını belirtti.

Maça iyi motive olduklarını vurgulayan Bulut, "Karşımızda iyi bir rakip vardı. İlk yarıda rakibimiz 1-2 pozisyon yakaladı. İlk yarının sonunda attığımız golle kilidi açtık. 2. yarı birkaç pozisyonu değerlendirdik ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların başarılı bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bulut, hafta sonu oynayacakları derbi maça ilişkin, "Derbi maçları her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş da biz de maçlarımızı kazandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- İbrahim Yiğit: "Oyuncularım iyi mücadele etti"


Sivas Belediyespor Teknik Direktörü İbrahim Yiğit, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.

Sözlerine "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlayarak başlayan Yiğit, "Maça güzel bir şekilde hazırlandık. Genç bir kadromuz var, oyuncularım iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye de şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." diye konuştu.



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