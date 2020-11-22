  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Ben takımımdan çok umutluyum. Takımın ilk gole kadar mücadelesinden ve heyecanından da memnunum. Eksiklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: - "Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:02:29 -
Maçın ardından


ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-0 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Eksikliklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başında kontrollü ve güzel oynadıklarını söyledi. Maçın başlarında pozisyon zenginliği de yakaladıklarını ifade eden Yanal, rakiplerinin ligin iyi takımlarından olduğunu, her geçen yıl kendilerini daha fazla geliştirdiklerini kaydetti.

Pozisyon ve oyun üstünlüğünü yedikleri ilk golün ardından kaybettiklerini dile getiren Yanal, "Yediğimiz golde pozisyon alma hatası yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da maçı çevirmek daha zor oldu. Beraberlik fırsatı yakaladık ama olmadı. Bu tür maçları kazanmak için girdiğiniz pozisyonları atmalısınız. Rakip tam kadro ile karşılaşmaya çıktı bizim ise ciddi eksikliklerimiz vardı. Genç, önü açık, güçlü bir kadromuz var. Ben takımımdan çok umutluyum. Takımın ilk gole kadar mücadelesinden ve heyecanından da memnunum. Eksiklerimizin tamamlanmasıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yanal, bazı pozisyonlarda hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını vurguladı.


- Aytemiz Alanyaspor cephesi


Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Futbolcularını kutladığını belirten Tokatlı, "Çok iyi hazırlandık. Maçın başından itibaren inisiyatifi elimize aldık. Pas oyunuyla futbolumuzu rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokatlı, oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan da oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ile kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini vurguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın
Dünya

Paşinyan'dan Rusya'ya sert çıkış: Kolaysa Türklerle siz savaşın

Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan ve ateşkes anlaşmasını imzalamak mecburiyetinde kalan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı
Gündem

AK Parti'den CHP'ye tokat gibi S-400 cevabı

Partisinin Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İktidar olursak S-400'leri kurmayız" diyen CHP Gen..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay