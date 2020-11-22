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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: - "Maçı geriden gelip ikinci yarı kalan sürede çevirebilmek bizim açımızdan önemliydi. Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı." - Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan: - "Maçın ikinci yarısının başında çok basit bir gol yedik. Kısmen bir gol yedikten sonra demoralize olduk. Bizim kaçırdıklarımız var, rakibin attığı da gol olunca sonuç buraya geldi"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:50:41 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, "Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı." dedi.

Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor'u gösterdiği mücadele dolayısıyla tebrik etti.

Eskişehirspor camiasını ve oyuncularını da takdir eden Özat, şöyle devam etti:

"Yıllardan beri takdire şayan bir şekilde mücadele ediyorlar. Allah yardımcıları olsun. Oyuncularımı da kutluyorum. Maçı geriden gelip ikinci yarı kalan sürede çevirebilmek bizim açımızdan önemliydi. Eskişehirspor'un geçen haftaki mücadelelerine baktığımız zaman kolay bir rakip olmadığını görebiliyorduk. Gol yememiz belki de bizi biraz canlandırdı. Maalesef tam takım çalışamıyoruz. Bugün 10 eksiğimiz vardı. Ama kazanmak önemliydi. Artık önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız."


- Fahrettin Sayhan: "Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, maça gelirken bir oyun planı kurguladıklarını kaydederek, oyun planını oyuncularının ilk yarıda çok iyi uyguladıklarını vurguladı.

Kaçan pozisyonlarına dikkati çeken Sayhan "İyi mücadele ettik. Maçın ikinci yarısının başında çok basit bir gol yedik. Kısmen bir gol yedikten sonra demoralize olduk. Bizim kaçırdıklarımız var, rakibin attığı da gol olunca sonuç buraya geldi. Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı." ifadelerini kullandı.




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