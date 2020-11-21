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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Hücum bölgesinde sıkıntılarımız oldu, Balde'nin de sakatlanması bizi etkiledi. Onun için tabi ki bu tip maçlarda kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." - Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani: - "Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek. İnşallah önümüzdeki Tuzlaspor maçında üç puan alırız."

Yeniakit Publisher
2020-11-21 23:17:31 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Hücum bölgesinde sıkıntılarımız oldu, Balde'nin de sakatlanması bizi baya etkiledi. Onun için tabii ki bu tip maçlarda kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Kaçırdıkları pozisyonlar olduğunu belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Bir de verilmeyen bariz bir penaltımız var. O olsaydı oyunun şekli tabi ki değişebilirdi, ikinci yarıda da zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu fakat hücum bölgesinde sıkıntılarımız oldu, Balde'nin de sakatlanması bizi baya etkiledi. Onun için tabii ki bu tip maçlarda kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."

Keleş, yoğun bir maç programlarının olduğuna işaret ederek, "İstanbul, İzmir, Ankara 3 deplasmanımız var, bunlar bizi baya düşündürüyor, inşallah buradan kurduğumuz iyi kadroyla çıkarız. İnşallah ligin sonunda hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılport Samsunspor Teknik Sorumlusu Gökhan Geylani ise iki takım için de saha zemini ve hava koşulları nedeniyle zor bir maç olduğunu vurguladı.

İkili mücadelenin çok olduğu bir karşılaşma izlediklerini dile getiren Geylani, "Biz böyle olacağını öngörerek oyun stratejimizi ikinci bölgede savunma yapalım ve on saniyede atağı sonuçlandıralım diye belirlemiştik. Bunda ilk yarıda başarılı olduk ama ikinci yarıda daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Geylani, pozisyonlar yakaladıklarını ancak gol atamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Muhtemelen bu yarış 30. haftalara kadar devam edecek. İnşallah önümüzdeki Tuzlaspor maçında üç puan alırız."




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