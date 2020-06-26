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Spor

Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:48:12 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Son 3 maçtır büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği'nde kazanacağımız bir maçı kaybettik. Sivas'ta son dakikada puan kaybettik. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular, karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şeyin değişeceğini biliyoruz. Umarım son hafta ligde kalmış bir Konyaspor olur ve gelecek sezon da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı karta kadar maçın düşündükleri şekilde geçtiğini aktaran Bülent Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyunun ilk 15 dakikası düşündüğümüz gibi gitti. Gol pozisyonu da bulduk ama kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Vida yaptı aynısını ama bu sefer kartın rengi başkaydı. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız ve bireysel hatalardan gol yiyorsanız, oyunu 1-0'da tutamıyorsanız kazanma şansınız çok zor. 11'e 11 oynansaydı skor olarak değişik olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak ve Rize maçına odaklanmak zorundayız."

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