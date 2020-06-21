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Spor

Maçın ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Bizim adımıza önemli bir galibiyetti"

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:19:03 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, ligde alınan sonuçlardan sonra kendileri adına maçın öneminin daha da arttığını belirtti.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin daha atak bir görüntü sergilediğini ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"İkinci devre oyunu lehimize çevirebileceğimizi biliyorduk. Orta sahadaki paylaşımımız daha iyi oldu. Gol attıktan sonra da tamamen oyun istediğimiz şekle dönüştü. Rakibin daha önde oynayacağını biliyorduk ve bu alanları doğru değerlendirmemiz gerekiyordu. Değişikliklerimizi bunu öngörerek yaptık. İstediğimiz sonuca ulaştık. Bizim adımıza önemli bir galibiyetti."


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