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Spor Maçı bırakıp boksa başladılar
Spor

Maçı bırakıp boksa başladılar

Avcılar'da bir halı saha maçında kalecinin diğer kaleye gol atması sonrası iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:39:00 -

Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitmesine 5 dakika kala, kaleye gelen topu kontrol eden diğer takımın kalecisi topu karşı kaleye göndererek gol attı. Gol sevincini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan kaleci, attığı gol sevinci sonrası yaptığı kol hareketine karşı takım oyuncuları tepki gösterdi.

Herkes birbirine vurdu

İki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Sahadaki sporculardan birisi aldığı darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Sporcular arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı.

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