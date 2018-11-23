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'Maceracı' tutuklandı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan ve FETÖ'nün televizyonu Samanyolu'nda 'Maceracı' programının sunuculuğunu yapan Murat Yeni tutuklandı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:59
'Maceracı' tutuklandı!

Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklandı

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:59
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