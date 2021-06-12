Macarlardan LGBTİ yayınlarına yasak

Münübe Yılmaz

Türkiye’de bir kısım çevrelerin normalleştirmeye çalıştığı sapkın eğilimler, dünyanın pek çok ülkesinde duvara toslamaya başladı. Macaristan’da, Başbakan Viktor Orban’ın lideri olduğu iktidardaki Fidesz partisi, sapkınlık ve eşcinselliği özendiren içeriklerin yayılmasını yasaklayan bir kanun teklif etti. Fidesz milletvekilleri tarafından hazırlanan ve önceki gün meclise sunulan yasa tasarısında, 18 yaşın altındaki gençlere pornografik içeriklerin yanı sıra cinsiyet değişikliğini ya da eşcinselliği özendiren bütün içeriklerin gösterilmesinin yasaklanması istendi.

İktidar partisinden yapılan açıklamada “Söz konusu yasa teklifi, çocukların doğarken aldıkları cinsel kimlik hakkını korumayı hedefliyor. Taslakta çocuk ve gençlere yönelik cinsel saldırı suçlarında daha katı düzenlemeler yer alıyor” ifadelerini kullanıldı.

Önümüzdeki hafta oylanacak olan tasarıda ayrıca, okullarda “cinsel eğitim” adı altında oturumları tertip edilmesine müsaade eden kuruluşların tespit edilmesi de önerildi.

Sapkınlar ayaklandı

Meclis’ten geçirilmek istenen tasarının Rusya’nın eşcinsellik karşıtı yasasına benzediğini ileri süren Macar muhalifler ise “Fidesz ifade hürriyetini ve çocuk haklarını ciddi şekilde kısıtlamak istiyor. LGBTİ gençlerinin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor ve onların bilgiye ulaşmalarını engelliyor” açıklaması yaparak sapkınlığı savundu.

Biden’a çağrı yaptılar

Macar LGBTİ gruplarının çatı kuruluşu olan Budapeşte Onur Yürüyüşü tarafından yapılan açıklamada da önümüzdeki günlerde Viktor Orban ile bir araya gelecek olan ABD Başkanı Joe Biden’a Macaristan Başbakanı’na tepki göstermesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa’ya karşı milliyetçi söylemleriyle ön plana çıkan Orban’ın 2010’dan bu yana başbakanlık yaptığı Macaristan, ‘fazla eş cinsel bulduğu için’ Eurovision 2020’den çekilmişti. Viktor Orban hükümeti, geçtiğimiz aylarda da aynı cinsten çiftlerin evlat edinmesini yasaklamıştı. Macaristan’da geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştiren vatandaşların bunu resmi belgelere geçirmesi imkansız hale getirilmişti.

