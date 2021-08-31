Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi çılgına döndü: Kimim ben?
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, popüler mesajlaşma uygulaması Twitter'ın mavi tık talebini reddetmesine isyan etti.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?" diye sorarak tepki gösterdi.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.