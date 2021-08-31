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Gündem Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi çılgına döndü: Kimim ben?
Gündem

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi çılgına döndü: Kimim ben?

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, popüler mesajlaşma uygulaması Twitter'ın mavi tık talebini reddetmesine isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 12:16:00 -
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi çılgına döndü: Kimim ben?

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Twitter mavi tik girişimimi reddetti, kimim ben o zaman?" diye sorarak tepki gösterdi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'ın hesabını doğrulamayı reddettiğini açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Mattis, "Günün haberi: Twitter mavi tik girişimimi reddetti. Macaristan'ın Türkiye'deki büyükelçisi değilim yani...Sizce, değerli takipçiler, kimim ben o zaman?" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Macar hükümeti bu olaya el koymalıdır.
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