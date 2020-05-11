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Aktüel

Macaristan'dan Kovid-19 yasasına karşı çıkan İskandinav ülkelerine tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:07:31 -
Macaristan'dan Kovid-19 yasasına karşı çıkan İskandinav ülkelerine tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi hakkındaki açıklamaları nedeniyle İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in Budapeşte büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Szijjarto, İskandinav ülkeleri dışişleri bakanlarının Macaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle ilgili yasaya karşı çıkan açıklamalarına, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Szijjarto paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç dışişleri bakanları, Macaristan'ın parlamentoda kabul ettiği koronavirüs kanunu hakkında endişelenen Avrupa Konseyi Başkanı'na desteklerini açıkladı. Bu bakanlar ayrıca ayrı ayrı açıklama da yaptılar ve Macaristan hakkında yalan haber uydurup doğruyu söylemediler.''

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'in dışişleri bakanlarının kendi ülkeleriyle meşgul olması gerektiğini belirten Szijjarto, söz konusu ülkelerin Budapeşte büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya, muhalefet partileri, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.


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