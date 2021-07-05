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Macaristan'dan Arnavutluk'a AB desteği
Dünya Macaristan'dan Arnavutluk'a AB desteği
Dünya

Macaristan'dan Arnavutluk'a AB desteği

Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği hakkında açıklamalarda bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, ülkesinin Arnavutluğu desteklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 23:54:00 -
Macaristan'dan Arnavutluk'a AB desteği

Başkent Budapeşte’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ader ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ader, Batı Balkan bölgesinin AB’ye entegrasyonunun, Avrupa’yı güvenlik konusunda yakından ilgilendirdiğini belirterek, ülkesinin, Arnavutluk’un AB üyeliğine verdiği desteği sürdürdüğünü ifade etti.

Macaristan ve Arnavutluk’un NATO üyesi olduğuna ve her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde askeri alanda ciddi reform yapmayı planladığına dikkati çeken Ader, bu alanda da işbirliği fırsatlarının oluşacağını dile getirdi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ise Macaristan’ın, ülkesinin AB’ye entegrasyonuna verdiği destekten dolayı müteşekkir olduğunu vurgulayarak, Macaristan’ın, tüm Batı Balkan ülkeleri için önemli bir ortak olduğuna işaret etti.

Meta ayrıca, görüşmede, enerji üretimi, su yönetimi, turizm, tarım ve askeri alanda iş birliği konularının ele alındığını aktardı.

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