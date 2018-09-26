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Macaristan'dan AB Komisyonu'na 'mülteci' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Avramopulos'un, mültecilerin AB ülkeleri arasında dağıtılması konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:30
Macaristan'dan AB Komisyonu'na 'mülteci' tepkisi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter SzijjartoMacar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avramopulos'un, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM)73. Genel Kurulu görüşmelerinde katıldığı bir panelde, AB üyesi ülkelere, mültecilerin dağıtılması için verdikleri sözlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Avramopulos'un AB adına açıklama yapmasının kabul edilmez olduğunu, çünkü bazı üye ülkelerin mültecilerin dağıtılması konusuna karşı çıktığını öne süren Szijjarto, ''Avrupa Komisyonu Avrupa uluslarının iradesinin tersine hareket ediyor.'' dedi.

'BİRÇOK AB ÜYESİ GÖÇMEN ÜLKE OLMAK İSTEMİYOR'

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) yanı sıra bazı AB ülkelerinin göçe karşı çıktığını savunan Szijjarto, ''Ne Macaristan, ne Vişegrad Grubu ülkeleri ne de başka bir Avrupa ülkesi göçü yasal hale getirmek istemiyor. AB Komisyonunun zorlamasına rağmen birçok AB üyesi göçmen ülke olmak istemiyor.'' diye konuştu.

Szijjarto ayrıca, ülkesinin BM'nin göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan sürecini de desteklemediğini hatırlattı.

Avramopulos katıldığı panelde, AB'nin, BM'nin hazırladığı göçmen paketi desteklediğini belirterek, AB üyesi ülkelere mültecilerin kabulü için verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:30
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