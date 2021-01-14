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Sağlık Macaristan'da yeni salgın! 100 binden fazla tavuk itlaf edildi
Sağlık

Macaristan'da yeni salgın! 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla tavuk itlaf edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:55:00 -
Macaristan'da yeni salgın! 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki tavuk çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.

Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 101 bin tavuğun itlaf edildiği belirtilen açıklamada, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığı, kümes hayvanlarının kapalı alanda tutulması gerektiği ifade edildi.

Ülkede 6 Ocak'ta da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindinin itlaf edilmesi kararı alınmıştı.

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