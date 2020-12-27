Macaristan'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Macaristan'da koronavirüse karşı aşılamalar başladı. Ülkedeki ilk aşılama başkentte bulunan Del-Pest Merkez Hastanesi'nde Ulusal Hematoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Janos Szlavik tarafından Başhekim Adrienne Kertesz'e yapıldı.

Hükümet sözcüsü aşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları arasında aşılamayı daha önce tanımlanan bir plana göre başlattık" dedi.

Toplam can kaybı 4 bin 875'e ulaşan Macaristan'da 315 bin 362 aktif vaka bulunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Portekiz ve İspanya gibi birçok AB ülkesinde toplu aşılamaların sağlık çalışanlarından başlamak üzere yarından itibaren başlanması bekleniyor.