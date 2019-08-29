Macaristan’da halkalanan leylek Soma’da ortaya çıktı Macaristan’ın Budapeşte kentinde halkalanan leylek, yaklaşık 2 bin kilometre ötede Manisa’nın Soma ilçesinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Macaristan’ın Budapeşte kentinde halkalanan leylek, yaklaşık 2 bin kilometre ötede Manisa’nın Soma ilçesinde bitkin bir vaziyette bulundu.

Manisa’nın Soma ilçesinde Devlet Demir Yolları görevlilerince ölmek üzereyken bulunan leylek, Soma Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedaviye alındı. Soma ilçesi Hatun Mahallesi’nde Devlet Demir Yolları görevlileri bitkin halde bir leyleğe rastladı. Hemen Manisa Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayan görevliler, leyleği Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leylek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ayaklarında Macaristan Budapeşte menşeli işaret bileziği bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacak.

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