Macaristan sınırında yüzlerce mülteci geçiş izni bekliyor
Macaristan tarafından yapılan açıklamada, 24-30 Ocak tarihlerinde 1295, 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ise 1872 mültecinin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.
Yetkililer, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 589 mültecinin sınırlardan geri çevrildiğini ve son bir hafta içerisinde insan kaçakçılığı şüphesiyle 21 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Macaristan, mültecilerin ülkeye girişini durdurmak için sınır bölgelerinde OHAL ilan edip, dikenli teller dikti.
Ülke genelinde yakalanan mülteciler, yapılan işlemlerin ardından çitle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor. (İLKHA)