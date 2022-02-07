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Avrupa Macaristan sınırında yüzlerce mülteci geçiş izni bekliyor
Avrupa

Macaristan sınırında yüzlerce mülteci geçiş izni bekliyor

Macaristan tarafından yapılan açıklamada, 24-30 Ocak tarihlerinde 1295, 31 Ocak-6 Şubat tarihleri ​​arasında ise 1872 mültecinin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:05:00 -
Macaristan sınırında yüzlerce mülteci geçiş izni bekliyor

Yetkililer, son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 589 mültecinin sınırlardan geri çevrildiğini ve son bir hafta içerisinde insan kaçakçılığı şüphesiyle 21 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Macaristan, mültecilerin ülkeye girişini durdurmak için sınır bölgelerinde OHAL ilan edip, dikenli teller dikti.

Ülke genelinde yakalanan mülteciler, yapılan işlemlerin ardından çitle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor. (İLKHA)

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