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Spor Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı
Spor

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:14:59 -
Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.


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