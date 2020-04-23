Macaristan Büyükelçiliği çalışanlarından 23 Nisan’da İstiklal Marşı paylaşımı

Macaristan Büyükelçiliği, Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi yetkili isimleri ve çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstiklal Marşı’nı Türkçe olarak seslendirdi.

Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 tarihinin yüzüncü yılında Türkiye’deki Macaristan temsilciliğini üstlenen diplomatlar, bu önemli gün için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Büyükelçi Viktor Mtis ve Başkonsolos Lszl Keller’in de aralarında bulunduğu on dokuz kişi İstiklal Marşı’ndan ikişer dize okudu.