Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye kapıları açarsa güç kullanırız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde yayın yapan haber kanalı Hir TV’ye açıklamalarda bulundu. Macaristan Başbakanı Orban, Barış Pınarı Harekatı’yla ile ilgili olarak "Macar ulusal çıkarını göz önünde bulundurduklarını çünkü konunun Macaristan’ı da ilgilendirdiğini" ifade etti.

"Türkiye’de iki şey olabilir"

Sputnik’te yer alan haberde; Suriye’den 3 milyondan fazla sığınmacının Türkiye’ye sığındığını ve ilerleyen haftalarda Türkiye’nin bu kişilerle ilgili karar almasının beklendiğini ifade eden Orban, şöyle konuştu: “Türkiye’de iki şey olabilir, Ankara’da ilgili kurumlar ya bunları geri Suriye’ye gönderecek ya da Avrupa’ya doğru yola çıkaracak. Türkiye eğer ikincisini seçerse o zaman olağanüstü büyük insan kitleleri Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşacak. Bu gerçekleşirse Macaristan sınırını ve Sırbistan- Macaristan sınır bölgesini korumak için güç kullanmamız gerekecek. Bu yola başvurmak zorunda kalmamız hiç kimse için iyi olmaz.”

"Para vermesini tavsiye ediyoruz"

Orban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AB’ye Türkiye’nin ülkelerini terk ederek kendisine sığınan Suriyelilerin dönebileceği kentleri inşa edebilmesi için para vermesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu insanlar Avrupa’ya gelecek. Macaristan’ın durumu da diğer AB ülkelerine göre farklı çünkü onlar Balkan göç rotasıyla komşu değiller. Onlar güvende çünkü onları biz koruyoruz."