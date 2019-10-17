0553 313 94 23

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye kapıları açarsa güç kullanırız

Açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya doğru yola çıkarılması halinde bu durumda güç kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:34
Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Türkiye kapıları açarsa güç kullanırız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde yayın yapan haber kanalı Hir TV’ye açıklamalarda bulundu. Macaristan Başbakanı Orban, Barış Pınarı Harekatı’yla ile ilgili olarak "Macar ulusal çıkarını göz önünde bulundurduklarını çünkü konunun Macaristan’ı da ilgilendirdiğini" ifade etti.

"Türkiye’de iki şey olabilir"

Sputnik’te yer alan haberde; Suriye’den 3 milyondan fazla sığınmacının Türkiye’ye sığındığını ve ilerleyen haftalarda Türkiye’nin bu kişilerle ilgili karar almasının beklendiğini ifade eden Orban, şöyle konuştu: “Türkiye’de iki şey olabilir, Ankara’da ilgili kurumlar ya bunları geri Suriye’ye gönderecek ya da Avrupa’ya doğru yola çıkaracak. Türkiye eğer ikincisini seçerse o zaman olağanüstü büyük insan kitleleri Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşacak. Bu gerçekleşirse Macaristan sınırını ve Sırbistan- Macaristan sınır bölgesini korumak için güç kullanmamız gerekecek. Bu yola başvurmak zorunda kalmamız hiç kimse için iyi olmaz.”

"Para vermesini tavsiye ediyoruz"

Orban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AB’ye Türkiye’nin ülkelerini terk ederek kendisine sığınan Suriyelilerin dönebileceği kentleri inşa edebilmesi için para vermesini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu insanlar Avrupa’ya gelecek. Macaristan’ın durumu da diğer AB ülkelerine göre farklı çünkü onlar Balkan göç rotasıyla komşu değiller. Onlar güvende çünkü onları biz koruyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:34
  1. Ankara
  2. Viktor Orban
  3. Orban
  4. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görüşmeler sürerken küstah adım! Beyaz Saray'dan yaptırım açıklaması
    1. Görüşmeler sürerken küstah adım! Beyaz..
    2. Macaristan Başbakanı Viktor Orban:..
    3. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü..
    4. Erdoğan - Mike Pence görüşmesi sona erdi
    5. Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen..
    6. Kuşburnu yağı nasıl yapılır?
    7. Muş'ta tefecilik operasyonu! 1 gözaltı
    8. Af yasası şartlı ceza indirimi infaz..
    9. Hainler Nusaybin'e saldırdı! 1 asker..
    10. Ülkesi kevgire dönen Esed'den..
    11. Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım..
    12. PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı?
    13. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı terör..
    14. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un..
    15. Pakistan'dan Hindistan'ın 'suyu..
    16. Saç derisi gözenekleri nasıl açılır?..
    17. Tekirdağ'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Alıç neye yarar, alıç neye faydalıdır?
    19. Engelliler nasıl erken emekli olur?..
    20. Fatih Portakal'dan Trump yorumu: Böyle..
    21. ABD üssünde çekilme paniği!..
    22. Yeniden Refah Partisi'nde kritik tarih..
    23. Terör yanlıları şimdi de "kimyasal..
    24. Soylu'dan asker selamı soruşturmasına..
    25. Türkiye'den NATO'ya Barış Pınarı ayarı
    26. Tarım Bağkur’u nasıl kapatılır? Tarım..
    27. Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı
    28. Akçaabat köftesi nasıl yapılır? En iyi..
    29. Perinçek’ten ilginç tepki: Siz..
    30. HDP'li Hakkari Belediye Başkanı..
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip teröristlerle çatıştılar
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Esed, YPG’den ABD silahlarını istedi
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
    Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
    Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular