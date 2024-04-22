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Dünya Macaristan Bakanı'ndan net açıklama herkesi şaşırttı! Gündem: 3. Dünya Savaşı... Flaş yorum!
Dünya

Macaristan Bakanı'ndan net açıklama herkesi şaşırttı! Gündem: 3. Dünya Savaşı... Flaş yorum!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:25:00 - 2024-04-23 06:38:22
Macaristan Bakanı'ndan net açıklama herkesi şaşırttı! Gündem: 3. Dünya Savaşı... Flaş yorum!

Rusya - Ukrayna, Orta Doğu'da İsrail- Filistin savaşı devam ederken Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir an önce hazırlıkların durdurulması çağrısında bulundu.

Ukrayna ve Orta Doğu gündemiyle bir araya gelen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg’a gelen Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’yı silahlandırma konusunda bir yarış içine girdiğini ifade ederek, bu durumun bir dünya savaşına neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya yardım paketini onaylamasının ardından Avrupa’daki savaş yanlısı politikacıların arayı kapatmak istediklerini vurgulayan Szijjarto, “Brüksel’de yeni bir dünya savaşı için hazırlıklar yoğunlaşıyor. ABD, NATO ve AB, barışı güçlendirmek ve diplomatik bir çözüm bulmak yerine Ukrayna’yı silahlandırma yarışı içerisinde bulunuyor. Dünya savaşı hazırlıklarının durdurulması gerekiyor” dedi.

Birçok Avrupa ve Kuzey Atlantik liderinin savaş psikolojisi içerisinde olduğunu ve kendilerini Rusya’nın karşısında gördüklerini ifade eden Szijjarto, Macar hükümetinin ise kendisini Ukrayna ile çatışmanın tarafı olarak görmediğini ifade etti. Lüksemburg’daki toplantı arasında bir basın toplantısı da tertipleyen Szijjarto, “Ukrayna için durum, son iki yıldır neredeyse sürekli kötüleşiyor. Bu durum son birkaç hafta içerisinde daha da kötüye gitti. Katılımcılar, Rusya’nın silah üstünlüğü derecesini sorgulamıyor” dedi.

AB’nin Ukrayna’ya daha fazla silah sevkiyatı planlarını eleştiren Szijjarto, “Brüksel, Ukrayna’da cephe hattındaki durumun kötüye gidişine, yeni bir dünya savaşı hazırlığı yaparak cevap veriyor” ifadelerini kullandı.

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