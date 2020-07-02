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Aktüel

Macaristan AB'nin 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:40:35 -
Macaristan AB'nin 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını reddetti

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyinin üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönündeki tavsiye kararına uymayacağını açıkladı.

Orban, salgın nedeniyle martta sınırlarını kapatan AB'nin, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını reddetti.

Başbakan Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Macaristan, AB ülkeleri ve Sırbistan dışından gelen kişileri kabul etmeyecek çünkü bu Macarların sağlığının korunması için gerekli." ifadesini kullandı.

Sınırlardaki kontrollerin sıkı şekilde devam edeceğine dikkati çeken Orban, Macaristan üzerinden belli kurallar çerçevesinde AB ve Sırbistan vatandaşları haricindeki kişilere sadece transit geçiş için izni verileceğini belirtti.

Macaristan'da bugüne kadar 4 bin 166 vaka görülürken, 587 kişi hayatını kaybetti.

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