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Spor Maç sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklama
Spor

Maç sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklama

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 21:58:00 -
Maç sonrası Ferdi Kadıoğlu'ndan açıklama

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki performansı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Hocamız beni sol bek olarak oynattı. En iyimi ortaya koymaya çalıştım. Sonuç 1-1'di. İstediğimiz sonuç bu değildi. Kısa süredir yeni hocayla çalışıyoruz. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

"Pozisyon üretemedik"

Ferdi Kadıoğlu ayrıca "Geliştirmemiz gereken noktalar var. Maç içerisinde pozisyon üretemedik çok fazla. Bu nokta üzerine çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

 

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