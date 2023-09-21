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Spor Maç sonrası bakın neler söyledi! Kopenhaglı futbolcudan skandal sözler
Spor

Maç sonrası bakın neler söyledi! Kopenhaglı futbolcudan skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-21 09:42:00 - 2023-09-21 09:45:16
Maç sonrası bakın neler söyledi! Kopenhaglı futbolcudan skandal sözler

Galatasaray-Kopenhag maçı öncesi "Bir arkadaşımdan da Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde açıklama yapan Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara’dan maç sonu skandal bir hamle geldi… Grabara, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray paylaşımıyla Galatasaraylıları öfkelendirdi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray-Kopenhag karşılaşması gerçekleşti.

Maçın son dakikalarında 2 gol bulan Galatasaray, skoru dengeleyerek 1 puan almayı başardı.

Maç öncesi “Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum” sözleriyle polemik yaşatan Kopenhag’lı futbolcu Kamil Grabara, maç sonu da skandal sözler sarf etti…

Galatasaraylılar çok kızacak

Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken şu notu düştü:
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“Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz.”

Neestrup: Sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim

Öte yandan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ise hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı, "Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları, Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarı şanslıydık diyebilirim. İkinci yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonuç için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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