Maç sonrası bakın neler söyledi! Kopenhaglı futbolcudan skandal sözler

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray-Kopenhag karşılaşması gerçekleşti.

Maçın son dakikalarında 2 gol bulan Galatasaray, skoru dengeleyerek 1 puan almayı başardı.

Maç öncesi “Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum” sözleriyle polemik yaşatan Kopenhag’lı futbolcu Kamil Grabara, maç sonu da skandal sözler sarf etti…

Galatasaraylılar çok kızacak

Polonyalı kaleci, kişisel sosyal medya hesabından takım arkadaşlarıyla olan fotoğrafı paylaşırken şu notu düştü:

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“Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz.”

Neestrup: Sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim

Öte yandan Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ise hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı, "Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları, Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarı şanslıydık diyebilirim. İkinci yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonuç için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.