Maç sırasında yıldırım düştü! 2 futbolcu yaşamını yitirdi
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
Yıldırım düştü
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.
2 futbolcu öldü
Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi. öte yandan yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.