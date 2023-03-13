  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maç sırasında yıldırım düştü! 2 futbolcu yaşamını yitirdi
Spor

Maç sırasında yıldırım düştü! 2 futbolcu yaşamını yitirdi

Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 19:09:00 -
Maç sırasında yıldırım düştü! 2 futbolcu yaşamını yitirdi

Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.

Yıldırım düştü

The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.

2 futbolcu öldü

Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi. öte yandan yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23