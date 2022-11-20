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Spor Maç bitti, kavga başladı
Spor

Maç bitti, kavga başladı

Sancaktepe Futbol Kulübü ile Haliçspor arasında oynanan Bölgesel Amatör mücadele sonrasında iki takım oyuncuları birbirine girdi. Taraftarların da katıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 18:38:00 -
Maç bitti, kavga başladı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sancaktepe FK evinde Haliçspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sahada futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İki takım oyuncuları birbirine girdi. Tekmeler tokatlar havada uçuştu. Kavgaya tel örgülerden atlayan taraftarlar katıldı. Antrenör, futbolcu ve emniyet güçlerinin araya girmesi ile kavgaya karışan oyuncular güçlükle sakinleştirildi. Kavga, polis ekipleri müdahalesi sonradan son buldu.

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