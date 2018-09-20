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Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasında karar açıklandı

Şarkıcı Mabel Matiz'e bir şarkısının klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ propaganda yaptığı gerekçesiyle açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
Mabel Matiz'in FETÖ soruşturmasında karar açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Mabel Matiz hakkında, 'Ya Bu İşler Ne' isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.

BİR VATANDAŞIN İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi.

Matiz'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) simgelerinden olan 1 Doları söz konusu klipte kullanıp, FETÖ'cülere destek verdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti sonucu soruşturma başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:21
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  2. Mabel Matiz
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  5. Fatih Karaca
  6. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu
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