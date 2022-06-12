Maaşlarda çok büyük artış! Aradaki fark, dudak uçuklattı

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memurların göstergelerinde 600 puanlık artış kararı verildi. 5.3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren düzenlemeyle memurların aldığı emekli ikramiyesindeki fark 4.238 TL olacak. Öte yandan 3600 ek gösterge, memurlara ödenen ek ödemelerin ve nakit ödül miktarının da artmasını sağlayacak. Ölüm yardımı ve kıdem tazminatı da 3600 ek gösterge sonrası yükselecek. 3600 ek gösterge düzenlemesinin netleşmesinin ardından memur ve emeklilerin düzenlemeye dair yeni beklentileri de oluştu. Şube müdürleri yeni çözüm beklerken polis ve sağlık çalışanları da üniversite şartının esnetilmesini istiyor.