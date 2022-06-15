Maaşlara yeni düzenleme! Temmuz zammının detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de temmuz ayında enflasyon farkı, ücretlerde yeni düzenlemelerle bütün kesimlerin rahatlayacağını açıkladı.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretliye "ara zam" için de çalışma başlattı.

Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Bakan Vedat Bilgin, emeklilere sadece enflasyon farkı değil, sosyal korumalarını destekleyecek bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız" açıklamasını yapmıştı.

Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun programına katılan Bakan Bilgin de Türkiye'nin, çalışanlara enflasyona karşı "devletim benim yanımdadır" dedirtecek bir düzenlemeyi gerçekleştirecek durumda olduğunu söyledi.

Fabrika duvarına yazdık

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda büyük çaba gösterdiklerini belirten Bakan Bilgin, "Öğrenciyken Cebeci civarında bir fabrika vardı. 120 kişinin falan çalıştığı bir yerdi. Oranın duvarına birkaç arkadaşımla beraber 'asgari ücret vergi dışı kalsın' diye yazdığımızı hatırlıyorum. 'Bütün her şeyden devlet vergi alıyor; ama hiç olmazsa ücretin asgari ücret kısmından vergi alınmasın' düşüncesi bizim alanımızda çalışan bütün hocaların da savunduğu bir ilkeydi."

"Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Geçen yılın sonunda asgari ücreti yüzde 50 oranında artıran bir karar aldık. Ama esas orada önemli karar ise asgari ücret düzeyinde bütün ücretlerin vergi dışı kalmasıydı. Bu, tarihi bir adımdır" dedi.

Sosyal refah düzenlemesi bekleniyor

Sabah'ın haberine göre, Kamu çalışanlarının alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi bekleniyor.

Kamu çalışanlarının ek göstergesindeki 600 puanlık artış mahalli idare personelinin ödenen sosyal denge tazminatı, ödül tutarı, özel hizmet, denetim, bölgelere göre ek tazminatın tutarı, ölüm yardımı gibi birçok sosyal destek kalemini de artıracak.

Bütün kamu çalışanlarında 600 puanlık ek gösterge artışı en yüksek devlet memurunu artıracağı için memurlara yapılan bütün ek ödemeler de yükselecek.

Başarılı olan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar verilen ödül tutarı da artacak.

"Yeni çalışma yürütüyoruz"

Enflasyon tahribatına karşı çalışanları koruyacaklarını vurgulayan Bakan Vedat Bilgin, "Önümüzde temmuz dönemi var. Kamu emekli, çalışanları, özel sektör, Bağ-Kur ve çeşitli konumdaki emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil, sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışma yürütüyoruz" değerlendirmesini yaptı.