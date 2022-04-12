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Ekonomi Maaşlar için Eşel Mobil Sistemi çağrısı!
Ekonomi

Maaşlar için Eşel Mobil Sistemi çağrısı!

Mil-Sen Konfederasyonu memur maaşlarında daha öncede uygulanan “Eşel Mobil Sistemine” geçilmesini tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 16:37:00 -
Maaşlar için Eşel Mobil Sistemi çağrısı!

YENİ AKİT  ANKARA

Mil-Sen Konfederasyonu memur maaşlarında daha öncede uygulanan “Eşel Mobil Sistemine” geçilmesi önerisinde bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Mil-Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de, “Ekonomik sıkıntılar, döviz kuru artışları, fahiş fiyat artışları karşısında memurların satın alma gücü ciddi anlamda düşmüştür. Memurlar kirasını, elektrik ve doğalgaz faturalarını dahi ödeyememektedir. İvedilikle Eşel Mobil Sistemine geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Eşel Mobil Sistemi nedir?

Eşel mobil sisteminde her ay gerçekleşen enflasyon bir sonraki ayın maaşına zam olarak yansıtılıyor. Bu sayede enflasyon kaybı kısmen de olsa giderilmiş oluyor.

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