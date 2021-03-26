Maaşını gören personel şoka girdi! Görülmemiş olay

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir işyeri, ayrılan bir çalışanının son maaşını 'abartılı biçimde' ödemesi haberlere konu oldu.

Çocuğunu okuldan alması için 17.00'de paydos etmesi anlaşmasının bozulması üzerine A OK Walker Autoworks'taki işinden Kasım 2020'de istifa eden Andreas Flaten'ın 915 dolar alacağı kaldı. Ancak bunu almakta güçlük çeken, hatta Georgia Çalışma Departmanı'ndan yardım isteyen Flaten, bu ay ortasında kız arkadaşıyla dışarı çıkarken evin önünde bir yığın olduğunu fark etti.

Flaten'ın AP ajansına anlattığına göre eski işvereni, yağlı bir maddeye bulanmış 91 bin 500 madeni para bıraktı; yığının üzerine de maaş bordrosu ve 'S....r git' yazılı bir not iliştirdi. Kullanabilmesi için tüm paraları sirke ve sabunla temizlemeye çalışan ve sadece yüzlercesi için 1.5 saat harcayan Flaten, "Kazanmak için halihazırda emek verdiğim para uğruna yeniden çalışmak zorunda kalacağım. Hiç adil değil. Bu yapılan çok çocukça" diye dert yandı.

Flaten'ın kız arkadaş Olivia Oxley da bu hikayenin 'işverenlerinin kötü muamele ettiği çalışanlara' ışık tutmasını umuyor. Kızgınlıklarının yatıştığını ve olaya iyi tarafından bakmaya çalıştıklarını söyleyen Oxley, "Bu kadar madeni paranın arasından hazine değerinde birkaç şey de çıktı. Örneğin 1937'den kalma bir para bulduk. Ağzına kadar parayla dolu o el arabasını görünce tek yapabildiğimiz şey gülmek oldu çünkü o sefil adam çok uzun süre zalimce davrandı. Artık bir anımızı daha mahvetmesini istemedik" ifadelerini kullandı.

Eski işveren Miles Walker ise WGCL-TV'ye verdiği demeçte muğlak konuştu. Böyle bir şey yapıp yapmadığını hatırlamadığını, önemli olanın Flaten'ın parasını alması olduğunu söyleyen Walker, eski çalışanına bir de küfretti.