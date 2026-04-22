Maaş yok, güvenlik yok: ABD İç Güvenlik Bakanlığı alarm veriyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin yaptığı açıklamada, bakanlığının iki aydan fazla süredir devam eden uzun süreli kapanma nedeniyle Mayıs ayının ilk haftasında çalışanların maaşlarını ödeyecek parasının kalmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Mullin, Fox News'e verdiği demeçte, maaşlar için gereken paranın Kongre'nin geçen yaz "Büyük ve Güzel Bir Yasa" (One Big Beautiful Bill) adlı devasa vergi ve harcama yasasıyla bakanlığa tahsis ettiği fonlardan geldiğini belirtti.

Mullin, bakanlığın önemli bir maaş yükümlülüğü olduğunu ve yeni finansman sağlanmadığı takdirde kalan rezervlerin önümüzdeki ayın başlarında tükeneceğini vurguladı. Mullin, "İç Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla ödediğim maaş bordrosu iki haftada 1,6 milyar doların biraz üzerinde, yani para çok hızlı tükeniyor. Bu gerçekleştiğinde acil durum fonu kalmıyor. Bir maaş bordrosu daha kaldı ve başkan başka bir başkanlık emri çıkaramaz çünkü ortada daha fazla para yok" ifadelerini kullandı.

TSA GÖREVLİLERİ MAAŞSIZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu durum, bir aydan fazla süredir maaşsız çalıştıktan sonra yakın zamanda maaşlarını almaya başlayan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) görevlilerinin bir kez daha maaşsız kalacağı anlamına geliyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın kapanmasından bu yana TSA görevlileri devamsızlık oranlarında artış bildirdi; bu da havaalanı güvenlik kontrol noktalarında normalden daha uzun kuyruklara yol açtı.

TRUMP'TAN TSA ÇALIŞANLARINA ÖDEME MUHTIRASI

27 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump, TSA çalışanlarına ödeme yapılması için bir başkanlık muhtırası imzalamıştı. Bu muhtıra ile İç Güvenlik Bakanı'na, Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü ile koordineli olarak, TSA çalışanlarına tazminat ve yan haklar sağlamak için "TSA operasyonlarıyla makul ve mantıklı bir bağlantısı olan fonları kullanma" talimatı verilmişti.

Trump'ın bu hamlesi, TSA Vekili Ha Nguyen McNeill'in, İç Güvenlik Bakanlığı'nın uzun süren kapanması nedeniyle ABD havaalanlarındaki güvenlik kontrol noktalarındaki bekleme sürelerinin TSA'nın 24 yıllık tarihindeki en uzun seviyelere ulaştığını ve bazılarının dört saati aştığını Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ndeki bir oturumda belirtmesinden iki gün sonra gelmişti.

DEMOKRAT-CUMHURIYETÇI ÇIKMAZI

Ocak ayında Minneapolis'te federal ajanlar tarafından iki ABD vatandaşının öldürülmesi olayının ardından Demokratlar, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarında reform çağrısında bulundu. Ancak Cumhuriyetçiler bu talepleri defalarca reddetti ve bu da müzakerelerde çıkmaza yol açtı. Bu gelişmelerin ardından İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) fonlaması 13 Şubat'ta sona erdi.

Trump daha önce Senato Çoğunluk Lideri John Thune'un savunduğu iki aşamalı stratejiye destek verdiğini belirtmişti: DHS'nin büyük bölümünün Demokratlarla yapılacak iki partili bir anlaşma yoluyla finanse edilmesi, ardından uzlaşma sürecinin ICE ve Sınır Devriyesi için fon sağlamak üzere kullanılması.

Başkan ayrıca yasama organına bütçe tasarısını geçirmeleri için 1 Haziran'a kadar süre verdi. Cumhuriyetçiler, Kongre'den geçebilecek bir bütçe paketi sunmaya çalışıyor.