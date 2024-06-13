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Dünya Maaş alan Suriyeliler' iddiası yalanlandı!
Dünya

Maaş alan Suriyeliler' iddiası yalanlandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 04:16:00 -
Maaş alan Suriyeliler' iddiası yalanlandı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

İRAN DİNARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, “Türkiye’de maaş alan Suriyeliler” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Görüntülerin geçtiğimiz ay sosyal medyada, "Irak'ta Şii Vakfı tarafından hazırlanan bir başvuru" iddiasıyla paylaşıldığı, ancak görüntülerdeki paranın İran Dinarı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.
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