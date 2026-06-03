‘Maarifin kalbinde marifetli gençlik’ mesleki ve teknik eğitim fuarı başladı

Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Fuarının açılış törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Millî Eğitim Bakan Danışmanı Teoman Kümbet, Millî Eğitim Bakanlığı İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Durmuş Can ve İl Millî Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı katıldı.

Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Halk oyunları gösterileri ve meslek liselerinin çalışmalarını yansıtan tanıtım filminin izlenmesinin ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından fuar alanını gezen Vali Aydın Baruş ve beraberindeki protokol üyeleri, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projeleri, tasarımları ve üretim çalışmalarını inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, eğitimin yalnızca okul sıralarında değil; üretimde, ticarette, sanatta ve hayatın her alanında devam eden dinamik bir süreç olduğunu belirterek, fuarın öğrencilerin emeklerini sergilemelerine imkân sağlayan, eğitim camiası ile iş dünyasını bir araya getiren önemli bir platform olduğunu ifade etti.

"Marifet" kavramının kültürümüzde yalnızca beceriyi değil; derin kavrayışı, ustalığı ve erdemi de ifade ettiğini vurgulayan Vali Baruş, bir toplumun gerçek gücünün bilgiyi üretime, esere ve toplumsal faydaya dönüştürebilen maharetli bireylerinde saklı olduğunu söyledi. Mesleki ve teknik eğitimin bu dönüşümün en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirten Baruş, zihni hür, kalbi vatan sevgisiyle dolu ve üretken gençler yetiştirmenin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin son yıllarda mesleki eğitimi stratejik bir kalkınma unsuru hâline getirdiğine dikkat çeken Vali Baruş, "Üreten Gençlik, Güçlü Türkiye" hedefinin sanayiden tarıma, teknolojiden sağlığa kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini ifade etti. Erzurum’un köklü geçmişiyle üretim ve emeğin merkezi şehirlerden biri olduğunu belirten Baruş, fuar alanındaki atölyelerde, uygulama alanlarında ve teknoloji stantlarında sergilenen çalışmaların ahilik kültürünün günümüzdeki yansımaları olduğunu söyledi. Eğitimciler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin aynı platformda buluşmasının mesleki eğitimin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine de değinen Vali Baruş, sektörün ihtiyaçlarını bilen, uygulama becerileri gelişmiş gençlerin iş hayatına daha güçlü adımlarla başlayacağını ifade ederek bunun hem gençlerin geleceğine hem de Erzurum’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Vali Baruş, hangi meslek tercih edilirse edilsin işin en iyi şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, mesleğine sevgi, ahlak ve adanmışlıkla yaklaşan bireylerin her işi bir sanat eserine dönüştürebileceğini ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimin üretimle buluştuğu fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, teknolojik çalışmalar, yenilikçi tasarımlar ve uygulamalı üretim örnekleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Fuar, eğitim ile sektör iş birliğini güçlendirmesi ve gençlerin mesleki becerilerini sergilemelerine imkân sunması bakımından önemli bir buluşma noktası oldu.