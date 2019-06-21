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Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki Sanat Kolonisine destek

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın destekleriyle, Kalkandelen Sanat Galerisinin gerçekleştirdiği Sana Kolonisi etkinliğinin 10.

21 Haziran 2019 Cuma 23:42
Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki Sanat Kolonisine destek

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın destekleriyle, Kalkandelen Sanat Galerisinin gerçekleştirdiği Sana Kolonisi etkinliğinin 10. yıldönümünü kutladı.


Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı’nın destekleriyle, Kalkandelen Sanat Galerisinin gerçekleştirdiği Sana Kolonisi etkinliğinin 10. yıldönümünü farklı ülkelerden pek çok sanatçının katılımıyla kutladı. Farklı coğrafyalardan sanatçıların fikir alışverişinde bulunduğu etkinliğin açılış töreni Maarif okulunun amfisinde gerçekleştirildi. Törene Kültür Bakanlığı Müşaviri Valmir Aziri, Kültür Bakanlığında devlet danışmanı olarak görev yapan Sanat Tarihi uzmanı Behicuddin Şehapi, Kalkandelen Sanat Galerisi Müdürü Reşat Payaziti, sanatçılar ve davetliler katıldı.



“Bugün bu koloninin jübile yılı”


Törende konuşma yapan Kültür Bakanlığı Müşaviri Valmir Aziri, “Bugün bu koloninin jübile yılı, Kalkelendelen’deki galerinin sanatçıları ve çalışanları tarafından verilen gayretin onuncu yılı. Gerçekleştirilen koloninin tarihine bakarsak, galerinin aktif çalışmasının ikinci yılında biz bölgedeki ülkelerin sanatçılarıyla bir işbirliğin oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu fark etmiştik. Dolayısıyla galeride gerçekleştirdiğimiz günlük görüşmelerimizde sanat kolonisi oluşturma kararını hepimizin aklına yattı. Böylece bu koloniyi iki amaçla oluşturduk, birincisi işbirliği köprüleri oluşturmak, ikincisi ise sanat galerisini yeni resimlerle donatmak” dedi.



“Maarif okulunun kapılarını açmasından dolayı büyük bir mutluluk hissediyoruz”


Kültür Bakanlığında devlet danışmanı olarak görev yapan Sanat Tarihi Uzmanı Behicuddin Şehapi de, “Kültür Bakanlığı olarak Sanat Kolonisinin tertiplenmesi için vermiş olduğumuz destek ve aynı zamanda Maarif okulunun bizi anlayışla karşılaması ve bu güzel binanın kapılarını bu güzel sanat etkinliğine açmasından dolayı büyük bir mutluluk hissediyoruz. Burada Arnavutluk’tan, Kosova’dan, Ukrayna’dan ve özellikle Türkiye’den, Ankara’dan gelen sanatçılarımızı kutluyor ve hepsine başarılı çalışmalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kalkandelen Sanat Galerisi Müdürü Reşat Payaziti ise, “Kosova, Arnavutluk, Türkiye, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve yerli sanatçılarla düzenlediğimiz Sanat Kolonisinin 10. yılı. Ve burada en önemli olan galerinin değişik sanatçılara ait sanat eserleriyle zenginleştirilmesidir”şeklinde konuştu.



“Ressamlar kolonisi çalışmasına büyük bir mutlulukla bu sene ev sahipliği yapmaktayız”


Sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Uluslararası Maarif Okulları Kalkandelen Müdürü Zafer Çınar ise, “Daha önce okulumuzda gerçekleştirmiş olduğumuz Arnavut dili kutlamalarında, Makedon dili kutlamalarında, Türk dili kutlamalarında söylediğimiz bir şey vardı; dilin sınırları yoktur. Sınırları olmayan bir başka şey ise sanattır, sanatın kendisidir. Sanat kendi sınırlarını kendi çizer. Biz burada dil gibi sınırları olmayan sanatın da ayrı bir dil olduğunu, evrensel bir dil olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu kapsamda Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ile ortak olarak gerçekleştirdiğimiz ressamlar kolonisi çalışmasına büyük bir mutlulukla bu sene ev sahipliği yapmaktayız” dedi.


Maarif okulları kampüsünde gerçekleştirilecek olan 10 günlük çalışmadan sonra, Kalkandelen’deki Alaca Camii yanında, sanatçıların eserleri halka ve sanat sevenlere sergilenecektir.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:42
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